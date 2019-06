Autostrada A14, chiude il casello di Pescara Sud/Francavilla

Chiude uno dei caselli di Pescara dell'autostrada A14 Bologna-Taranto.

Lo svincolo in questione è quello di Pescara Sud/Francavilla che resterà chiuso al traffico per due notti consecutive.

In particolare, non sarà aperta al transito dei veicoli l'uscita della stazione di Pescara Sud per chi proviene da Bari per lavori programmati di ordinaria manutenzione.

Il divieto di transito sarà in vigore dalle ore 22 di lunedì 10 alle ore 6 di martedì 11 giugno e dalle ore 22 di martedì 11 alle ore 6 di mercoledì 12 giugno.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Ortona.

Sempre sulla A14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per le quattro notti consecutive di martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno, sarà chiusa l'uscita della stazione di Teramo Giulianova Mosciano S.Angelo, per chi proviene da Bari/Pescara, con orario 22-6.