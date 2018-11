Autostrada A14, chiude il casello di Pescara Sud-Francavilla al Mare

Chiude un casello dell'autostrada A14 Bologna-Taranto.

In particolare sarà interdetta al traffico la stazione di Pescara Sud-Francavilla al Mare.

A comunicarlo è Autostrade per l'Italia che fa sapere come sarà chiusa l'uscita della stazione tra venerdì 9 e sabato 10 novembre per chi proviene da Bologna/Ancona.

La chiusura, prevista dalle ore 21 di questa sera, venerdì, fino alle 7 di domani, sabato, si rende necessaria per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Pescara ovest.