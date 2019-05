Chiude il casello di Pescara Nord dell'autostrada A14

Il casello di Pescara Nord-Città Sant'Angelo dell'autostrada A14 Bologna-Taranto resterà chiuso come fa sapere Autostrade per l'Italia.

La chiusura dello svincolo, prevista in orario notturno, si rende necessaria per l'esecuzione di lavori programmati di pavimentazione.

Nello specifico, il casello di Pescara Nord-Città Sant'Angelo resterà chiuso dalle ore 22 di martedì 28 alle ore 6 di mercoledì 29 maggio in entrata verso Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Pescara ovest o di Atri Pineto.

Inoltre, dalle ore 20 di martedì 28 alle 6 di mercoledì 29 maggio, non si potrà usufruire dell'area di servizio "Torre Cerrano est", situata all'interno del tratto chiuso.