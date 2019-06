Chiude il casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo dell'autostrada A14

Il casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo dell'autostrada A14 chiuderà per lavori.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia la chiusura riguarderà i veicoli provenienti da Ancona con uscita consigliata ad Atri/Pineto.

La viabilità proveniente da nord sarà interdetta dalle ore 22 di mercoledì 26 alle ore 6 del giorno dopo per lavori programmati di pavimentazione.

Inoltre, dalle 20 di mercoledì 26 alle 6 di giovedì 27 giugno, sarà inaccessibile l'area di servizio "Torre Cerrano ovest".