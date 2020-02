Chiudono per lavori le rampe del casello di Bussi/Popoli dell'autostrada A25

Chiudono per una notte le rampe dello svincolo Bussi/Popoli dell'autostrada A25 Pescara-Roma.

A farlo sapere è la concessionaria Strada dei Parchi che motiva la chiusura al traffico per urgenti lavori di manutenzione.

Dalle ore 22 di giovedì 20 alle ore 6 di venerdì 21 febbraio saranno chiuse al traffico alternativamente le rampe dello svincolo di Bussi/Popoli, limitatamente al traffico in uscita dall’autostrada per i veicoli provenienti da Pescara, ed in entrata in autostrada per veicoli diretti a Roma/L’Aquila/Teramo.

Conseguentemente ai veicoli provenienti da Pescara si consiglia l’uscita allo svincolo di Casauria/Torre de’ Passeri, mentre a quanti sono diretti a Roma/L’Aquila/Teramo è consigliata l’entrata allo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona.