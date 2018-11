Autostrada A14, chiudono i caselli di Pescara

I caselli dell'autostrada A14 di Pescara Ovest-Chieti, Pescara Nord-Città Sant'Angelo e Pescara Sud-Francavilla al Mare resteranno chiusi per lavori nei prossimi giorni.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia che comunica il calendario programmato delle chiusure.

Nello specifico, l'uscita di Pescara Ovest-Chieti resterà chiusa al traffico dalle ore 22 di mercoledì 28 novembre alle ore 6 di giovedì 29 novembre e provenendo da Bari per lavori di pavimentazione con uscita consigliata provenendo da Bari: Pescara sud.

E dalle ore 22 di venerdì 30 novembre alle ore 6 di sabato 1 dicembre provenendo da Ancona per lavori di pavimentazione con uscita consigliata provenendo da Ancona: Villanova su A25 Torano-Pescara.

A Pescara Nord-Città Sant'Angelo invece lo svincolo sarà chiuso in entrata dalle ore 23 di mercoledì 28 novembre alle ore 6 di giovedì 29 novembre verso Ancona per lavori di manutenzione dei pali luce e di posa cavi su cavalcavia con entrata consigliata verso Ancona: Pineto.

E dalle ore 22 di giovedì 29 novembre alle ore 6 di venerdì 30 novembre provenendo da Ancona per lavori di manutenzione dei pali luce e di posa cavi su cavalcavia con uscita consigliata provenendo da Ancona: Pineto.

Resterà chiusa anche l'area di servizio Torre Cerrano Ovest dalle ore 22 di giovedì 29 novembre alle ore 6 di venerdì 30 novembre. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di programmare le soste nell'area di servizio Vomano ovest, tra Teramo Giulianova Mosciano e Roseto o nell'area di servizio Alento ovest, tra Pescara sud Francavilla ed Ortona, in direzione di Bari.

Chiusa anche l'entrata di Pescara Sud-Francavilla al Mare dalle ore 21 di giovedì 29 novembre alle ore 7 di venerdì 30 novembre per lavori di pavimentazione con entrata consigliata verso Pescara: Pescara Ovest-Chieti.