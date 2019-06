Case vacanza, ecco gli 8 consigli della Polizia Postale di Pescara per evitare truffe

Continua la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito per informare i cittadini e offrire strumenti concreti in grado di sviluppare comportamenti virtuosi sul web.

Stavolta la Polpost ha voluto fornire alcuni consigli preziosi per evitare truffe sulle case vacanza.

“La Polizia Postale e delle Comunicazioni - dichiara la Dirigente del Compartimento di Pescara, Elisabetta Narciso - ogni giorno è in prima linea per assistere i cittadini di tutte età sulla sicurezza in rete, aiutandoli ad individuare e limitare possibili rischi, attraverso alcune azioni semplici e immediate, per evitare situazioni spiacevoli e perdite di denaro e tempo. L’utilizzo del web per qualsiasi acquisto online è oramai una realtà e una grande opportunità, e proprio per questo la Polizia Postale, attraverso l’azione di contrasto svolta sul territorio regionale dal Compartimento di Pescara e dalle Sezioni di L’Aquila, Teramo e Chieti, vuole essere al fianco degli utenti con un’azione congiunta di “sicurezza partecipata” con chi tutela gli interessi dei consumatori e con il marketplace leader in Italia, con un messaggio unico e forte proprio nel momento di picco delle prenotazioni per la stagione estiva”.