Case Popolari, buone notizie: al via i lavori per il completamento di 64 alloggi

Ripartono dopo anni di stop per un contenzioso, i lavori di realizzazione di 64 alloggi popolari in via Tronto. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, annunciando a giorni la consegna del cantiere che durerà 270 giorni. Nove mesi, dunque, per completare un'opera molto attesa soprattutto dalle famiglie che da anni sono in graduatoria in attesa di una casa popolare.

Un occhio di riguardo per le famiglie sfollate dalla palazzina di via Lago di Borgiano esattamente un anno fa

Questo cantiere ci preme molto, perché possiamo togliere dall'elenco delle incompiute un'altra opera che dal 2006 staziona in una parte sensibile di città, qual è via Tronto, all’inizio di una delle periferie più a rischio su cui, com’è noto, questa Amministrazione ha rivolto una particolare attenzione. Inoltre questo progetto rappresenta qualcosa in più di una speranza per le famiglie costrette a lasciare le palazzine Ater di via Lago di Borgiano il luglio scorso, perché la ripartenza degli alloggi del contratto di quartiere potrebbe rappresentare per loro, che a causa dell’emergenza vissuta avranno un canale preferenziale la sistemazione definitiva, senza però dimenticare che sono stati già assegnati fondi per 11,5 milioni per la demolizione e ricostruzione delle palazzine che occupavano di via Lago di Borgiano dichiarate inagibili e pericolose e che ci consentiranno di continuare a rispondere a una delle esigenze maggiori sentite in città, qual è quella della casa.

A breve ci sarà anche la sottoscrizione del protocollo d'intesa con Ater e Regione per procedere alla demolizione delle palazzine sgomberate ed avviare la ricostruzione.