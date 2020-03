Presentano il certificato medico, casa di riposo per anziani si ritrova senza operatori

Risolta la situazione di difficoltà che si era creata nella casa di riposo per anziani "Acerbo" di Loreto Aprutino. La struttura ospita 23 anziani, di cui uno attualmente ricoverato in ospedale perché positivo al coronavirus, e si era trovata all'improvviso senza personale addetto in quanto 8 dei 9 operatori in servizio avevano presentato il certificato medico.

Ecco cosa ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo immediatamente cercato la disponibilità di personale specializzato per non interrompere le attività della Casa di riposo, tra mille difficoltà facilmente immaginabili, già in serata, abbiamo affidato l’incarico a una cooperativa specializzata nell'assistenza agli anziani. Gli operatori Oss si sono recati nella struttura per la prima, urgente, assistenza agli ospiti. La Protezione Civile dell'Aquila ha invece provveduto all’invio dei dispositivi di protezione individuale Dpi (mascherine, guanti, disinfettante, occhiali di protezione) per consentire agli operatori di poter operare in sicurezza”.