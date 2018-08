Casa pericolante a Spoltore, vietati accesso e permanenza nelle aree a rischio crollo

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato la relazione al Comune sulla situazione strutturale del fabbricato di via Intermedia n. 5: in seguito a questa comunicazione il sindaco Luciano Di Lorito ha emesso un'ordinanza che prende atto della situazione e prevede il "divieto di accesso e/o la permanenza" nelle aree che potrebbero restare coinvolte da un eventuale crollo.

Non sussistono sufficienti condizioni di sicurezza nelle abitazioni e negli spazi di loro pertinenza individuate ai civici 5, 10, 12, 14 di via intermedia, nella sola camera da letto dell'abitazione sita in via Santa Maria n. 7 e nelle corti esterne accessibili dalle abitazioni site in via Salita del Castello ai numeri civici 4, 6, 8. L'amministrazione ha poi già avviato avviata la procedura che servirà ad affidare l'incarico per valutare il modo migliore di mettere in sicurezza l'edificio e tutelare la abitazioni circostanti.

Il rischio crollo, in ogni caso, interessa solo il civico 5. Si tratta, scrivono i vigili del fuoco, "di un edificio di altezza inferiore a 10 metri" in uno stato di "grave degrado strutturale generalizzato", caratterizzato dalla "presenza di lesioni ampie e passanti sui miri perimetrali, dai crolli parziali della copertura e di un solaio di interpiano".

I vigili inoltre hanno comparato la situazione attuale con quella riscontrata durante un sopralluogo di qualche mese fa: "da un confronto tra la documentazione fotografica agli atti del Comune ed il quadro di dissesto attuale si può ipotizzare un recente aggravamento del quadro fessurativo delle pareti perimetrali".

La relazione, infine, ricorda l'urgenza degli interventi di messa in sicurezza: "non potendo escludere, soprattutto in caso di condizioni meteo avverse, potenziali pericoli di crollo", si ritiene che "non sussistano sufficienti condizioni di sicurezza tali da consentire l'accesso e/o la permanenza di persone". L'area è stata così perimetrata e temporaneamente transennata per interdire il passaggio: il pericolo di crollo è inoltre adeguatamente segnalato.