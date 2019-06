Cas di Pescara, dipendenti senza stipendio da 13 mesi

Dipendenti del Cas di Pescara di Ranciteli senza stipendio a distanza ormai di 13 mesi dalla chiusura della struttura. La denuncia arriva da uno degli ex lavoratori, Christian Barisani che sottolinea come la situazione sia diventata paradossale con la società che gestiva la struttura, la "Gestione Orizzonti" che nonostante le diffide formali inviate non ha ancora provveduto al pagamento dei corrispettivi ai dipendenti che sono stati anche a dichiarare l'attività lavorativa svolta sulla dichiarazione dei redditi nonostante la mancata ricezione delle somme spettanti:

Le cose che mi lascia interdetto, è la posizione della Prefettura che a secondo delle circostanze, ha due differenti chiavi di lettura. Infatti, una volta dice di non pagare perché la società non paga, una volta dice di avere messo in pagamento le somme verso la Gestione Orizzonti.

Siamo stufi ed esasperati e ci sentiamo presi in giro. Chiediamo una sensibilizzazione da parte dell'opinione pubblica e delle istituzione per non aggiungere al danno della perdita del lavoro anche la beffa di non vedere le nostre spettanze riconosciute