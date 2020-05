Approvata a Cappelle sul Tavo la carta dei diritti della bambina

Approvata all'unanimità, a Cappelle sul Tavo, la carta dei diritti della bambina. Il documento era stato proposto dalla Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) - sezione di Pescara Portanuova con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica a un'azione mirata di contrasto alla violenza di genere.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente Simona Corsello:

“Sono grata all'amministrazione di Cappelle per aver compiuto questo atto in un momento difficile e doloroso per tutta l'Italia e il mondo. L'emergenza Covid ha catalizzato tutte le attenzioni, ma la violenza sulle donne non si è fermata. Il messaggio che il Comune di Cappelle ci vuole trasmettere con l'adozione della carta, proprio in questi giorni, assume un valore, oltre che reale, altamente simbolico”.