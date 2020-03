Carrozzine Determinate dona 1.320 euro e acquista 100 mascherine per l'ospedale

Coronavirus, Carrozzine Determinate dona 1.320 € e acquista 100 mascherine professionali per l'ospedale. Claudio Ferrante, presidente dell'associazione, dichiara:

"In un momento difficile come questo l’associazione Carrozzine Determinate non poteva tirarsi indietro. Abituata da sempre a lottare contro le difficoltà che la condizione della disabilità comporta vuole essere di aiuto e supporto a chi sta combattendo in prima linea la battaglia contro il coronavirus: i medici , gli infermieri, gli Oss e gli addetti alle pulizie dell’ospedale. A loro va il più sentito ringraziamento e l’aiuto concreto da parte di Carrozzine Determinate, che con tutti i propri associati ha donato 1.320 € e provveduto ad acquistare 100 mascherine Ffp2 per l’ospedale di Pescara".