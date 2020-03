Carri armati in città, nessun allarmismo: è in atto l'esercitazione Nato

Scenari da guerra, ma niente panico. Nella giornata di ieri, mercoledì 11 marzo, molti cittadini si sono spaventati nel vedere dei mezzi blindati militari transitare in via nazionale Adriatica Nord, diretti verso il casello autostradale A14 di Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

Sono i Vtt Freccia dell'ottava brigata meccanizzata"Garibaldi" di Caserta, in trasferimento verso la base Nato di Aviano.

Fanno parte dell'artiglieria pesante dell'Esercito Italiano, impegnati nel "Defender Europe 20", un'imponente missione americana pianificata da anni, fatta di esercitazioni e simulazioni in tutto il Vecchio Continente.

Sono giunti nella nostra nazione anche 20mila soldati statunitensi che si uniscono agli altri 17 mila militari italiani. Lo spostamento dei Vtt (Veicolo Trasporto Truppe) è diretto in Friuli, nella base di Aviano. Si uniranno ad altri convogli militari della Germania, della Polonia e dei paesi baltici per una simulazione di difesa per proteggere la Lettonia e la Lituania da un'eventuale attacco. L'emergenza Coronavirus non c'entra nulla e tutto era previsto già da qualche anno dall' Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.