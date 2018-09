Caro pedaggi su A24 e A25, nuovo blitz dei sindaci a Roma: ecco quando

Si terrà a Roma il prossimo 19 settembre, a partire dalle ore 10.30, un nuovo incontro con il ministro delle infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, da parte dei sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il "caro-pedaggi" delle autostrade A24 e A25, che hanno fatto registrare, dal 1° gennaio 2018, un aumento di oltre il 12%.

Ieri si è tenuta una riunione a Carsoli per decidere il da farsi: al termine del vertice si è optato per un nuovo confronto "dopo quello considerato non produttivo delle scorse settimane". Sarà indicato il 30 settembre come termine ultimo per l'accoglimento delle istanze già note, come il blocco degli aumenti delle tariffe. Se i sindaci non verranno ascoltati, daranno il via a un'altra mobilitazione "con azioni attive anche presso i caselli autostradali".

A breve ci sarà una conferenza stampa a Pescara per dare indicazioni più precise sulla manifestazione del 19 settembre "e sollecitare la più ampia partecipazione e sostegno": l'incontro con i giornalisti dovrebbe tenersi il 13 settembre alle ore 11.

Autostrade A24 e A25, ecco tutte le richieste dei sindaci

Oltre ai pedaggi, sul tavolo i sindaci hanno messo anche: