Carenza segretari comunali in Abruzzo, la Fedir a Marsilio: "Situazione grottesca"

«Richiesta urgente per chiedere In considerazione delle pessime condizioni lavorative contingenti, di essere iscritti d'ufficio all'albo degli avvocati e dei dottori commercialisti».

Questo quanto chiedono ironicamente al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, Maria Concetta Giardina ed Elisa Petrone, rispettivamente segretario dipartimento Fedir "Segretari Comunali e Provinciali e segretario regionale Fedirets Fedir.

«La richiesta», si legge in una nota, «prende spunto dalla nota trasmessa dal presidente regionale ai ministri in indirizzo di cui abbiamo appreso dalla stampa in questi giorni, e delle posizioni assunte dal Presidente della Provincia dell'Aquila, secondo cui, in considerazione dell'estrema carenza di segretari comunali, sarebbe opportuno, per fare fronte alle eccezionalità della situazione, consentire la nomina di avvocati e dottori commercialisti negli enti locali per svolgere proprio le funzioni di segretario comunale. In considerazione dell'ormai pessima condizione di lavoro dei segretari, dobbiamo chiedere la possibilità di ottenere nuove e future vie di sbocco professionale. D'altro canto, nonostante i proclami sulla stringente necessità della nostra figura professionale per assicurare agli enti efficienza, legalità e, diciamolo anche, la pronta soluzione delle più disparate fattispecie, non è dato constatare alcun riguardo per il percorso formativo e per la variegata e complessa competenza necessaria per coordinare e sovrintendere alle funzioni degli enti locali. Se un qualsiasi avvocato o un commercialista, in spregio alle norme costituzionali che proclamano che al pubblico impiego si accede solo tramite concorso, può fungere da segretario, allo stesso modo i segretari potranno, senza ombra di dubbio, svolgere le funzioni dei loro pseudosostituti».

Questo quanto aggiungono Giardina e Petrone: