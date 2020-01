Carenza idrica in provincia di Pescara per la rottura di una condotta, i paesi coinvolti

Carenza idrica in diversi paesi in provincia di Pescara per l'improvvisa rottura di una condotta idrica oggi, martedì 28 gennaio.

A farlo sapere è l'Aca che informa come la rottura riguardi la condotta addutrice Morgia.

L'intervento di riparazione è in corso e per questo motivo le utenze coinvolte possono essere interessate dalla riduzione idrica attualmente garantita dall'accumulo nei serbatoi.

Il ripristino dell'erogazione idrica è previsto nelle ore serali.

Questi i comuni interessati e le relative zone:

SCAFA

contrada Decontra;

contrada Colli;

contrada Colle Mampioppo;

contrada Tornaturo.

ALANNO

Intero territorio con esclusione di Alanno Stazione, contrada Ticchione bassa,via S.Emidio e via Costa delle Plaie.

CUGNOLI

via Scarciabue;

contrada Colle Torre;

contrada Cesura;

contrada Frattali e Lingotta;

contrada Vallarno;

contrada S.M.del Ponte;

contrada Le Case;

contrada Piano S. Giovanni;

Colle Berto;

contrada Piano Carpineto.

NOCCIANO

Intero Territorio

CATIGNANO

Intero Territorio

CIVITAQUANA