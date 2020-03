Carenza d'acqua in Abruzzo, i consigli dell'Aca per ridurre i consumi

A causa del decreto del Governo per l'emergenza Coronavirus, che impone agli italiani di rimanere a casa evitando spostamenti non indispensabili ed urgenti, il consumo d'acqua domestico è sensibilmente aumentato, con l'Aca che già qualche giorno fa aveva lanciato l'allarme riguardante soprattutto i prossimi mesi quando, complice anche un inverno mite e con poche precipitazioni, saranno necessari interventi di razionamento delle forniture anche importanti.

Per questo, la stessa Aca ha diffuso una serie di consigli per evitare sprechi che possono portare ad una riduzione anche significativa dei consumi, aumentati in questi giorni fino al 30%.

Fra questi, è fondamentale chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, ci si rade o lava le mani considerando che si potrebbero risparmiare 6 litri al minuto. La doccia è fortemente consigliata in quanto consuma circa 20 litri d'acqua, mentre per il bagno ne occorrono 150.

Lavare poi le verdure lasciandole in ammollo ed evitando l'acqua corrente, risciaquandole velocemente solo alla fine con un getto d'acqua. Il risparmio per una famiglia di tre persone, all'anno, sarebbe di circa 4.500 litri. Usare inoltre lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, con un risparmio annuo per famiglia di tre persone di 8.200 litri.

Non utilizzare acqua potabile per orto e fiori del terrazzo, usando acqua già utilizzata per altri scopi come per esempio per le verdure, mentre per il ferro da stiro si può utilizzare l'acqua dei deumidificatori e condizionatori che fra l'altro sono completamente prive di calcare. Infine scongelare gli alimenti all'aria o in una bacinella, evitando di lasciarli sotto l'acqua corrente.