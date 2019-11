Il cardiologo pescarese Alfonso De Cenzo "batterista" per Luca Carboni. Tutto nasce dal fatto che il cantautore bolognese è stato confermato come testimonial per la campagna Bayer 'Il Battito del Cuore' e ha scelto di reincidere la sua "Ci vuole un fisico bestiale", realizzando anche un videoclip, con una band di medici esperti in malattie cardiovascolari

Tra i dottori-musicisti figura anche il cardiologo pescarese Alfonso De Cenzo, batterista jazz e appassionato di percussioni sin dalla gioventù:

«È stato proprio Luca - racconta - a lanciare l’operazione nel mese di giugno dai suoi profili social, invitando tutti i medici esperti in malattie cardiovascolari con la passione per la musica a presentare la propria candidatura. Così mi sono proposto per gioco, inviando un video che mi ritraeva mentre improvvisavo un pezzo alla batteria, ma non avrei mai immaginato di essere selezionato tra 200 aspiranti».

La compagine di medici-musicisti per un giorno ha lavorato in uno studio diverso dal solito, quello di registrazione.

«È stata un’esperienza entusiasmante che mi ha impegnato a ottobre a Milano - commenta De Cenzo - dove mi sono cimentato, con altri quatto colleghi provenienti da tutta Italia, in una versione inedita di uno dei più grandi successi di Carboni. Lui ci accolti con affetto ed entusiasmo. È stato davvero molto divertente incidere il pezzo in un vero studio di registrazione per poi lavorare alla realizzazione del videoclip».

Il cardiologo pescarese, infine, conclude con queste parole: