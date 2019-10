Caramanico, aperta dalla Asl la postazione per le emergenze del 118

Buone notizie per tutti i residenti della zona di Caramanico Terme. La Asl, infatti, con il dottor Alberto Albani, direttore dipartimento urgenza emergenza, ha comunicato l'apertura della postazione del 118 per le emergenze. Nella postazione sarà presente anche un infermiere specializzato ed offrirà servizio sanitario ai cittadini in caso di necessità.

La Asl, prosegure Albani, continua così a perseguire l'obiettivo di offrire in modo capillare sul territorio il servizio d'emergenza venendo incontro alle esigenze e bisogni dei cittadini. Ricordiamo che qualche settimana fa il consigliere regionale Blasioli era intervenuto per chiedere proprio l'apertura della postazione a Caramanico, in modo da poter garantire il servizio non solo alla cittadinanza ma anche a tutti i residenti nei comuni limitrofi.