Caramanico, negozi chiusi durante il consiglio straordinario sulle terme

I commercianti di Caramanico rimarranno chiusi nel pomeriggio di oggi, 21 giugno, per esprimere la massima preoccupazione per la questione della chiusura delle terme. La chiusura scatterà in concomitanza con il consiglio comunale straordinario che si occuperà proprio del futuro della struttura termale che, lo ricordiamo, rischia di rimanere chiusa per mancanza di fondi causando un danno ingente anche all'indotto dell'intero territorio.

Nei giorni scorsi c'era stato uno scontro a distanza fra la giunta Marsilio ed i consiglieri regionali d'opposizione del Pd, riguardante la questione dei fondi e del rilancio delle terme.