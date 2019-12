VIDEO | Conto alla rovescia per il Capodanno, i pescaresi come accoglieranno il 2020?

Abbiamo fatto un piccolo sondaggio, nel cuore della nostra città, chiedendo alle persone come festeggeranno l'arrivo del 2020. C'è chi lo trascorrerà con amici, chi in famiglia e chi opterà per la piazza.

L'area di risulta quest'anno proporrà uno spettacolo misto di cabaret e musica: ad aprire le danze della notte di San Silvestro ci sarà l'esilarante comicità di Marco Papa e, a seguire, salirà sul palco Matthew Lee, noto cantante e pianista rock’n roll marchigiano, vincitore nel 2015 del Coca Cola Summer Festival.

Tra i pescaresi da noi intervistati, tuttavia, in pochi sceglieranno la serata all'aperto; le ipotesi più gettonate restano la famiglia o gli amici, insieme, ovviamente, al buon cibo.