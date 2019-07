Capitaneria di Porto, celebrazione a Pescara per i 154 anni dalla fondazione

Cerimonia ufficiale a Pescara, ed in tutte le città dove sono presenti i comandi regionale, per i 154 anni dalla fondazione del corpo della Capitanerie di Porto. Ricordati anche i 30 anni dalla nascita della Guardia Costiera. A Roma è stata deposta una corona d'alloro all'Altare della Patria, per ricordare i militari caduti in servizio.

Nel piazzale antistante la Capitaneria di Porto, alla presenza dei Prefetti di Pescara e Chieti e del Vicario del Prefetto di Teramo, del Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, del Sindaco della città di Pescara Carlo Masci e di tutti i rappresentanti

delle forze militari, di polizia e dei Vigili del Fuoco, è stata inaugurata l’opera in maiolica dal titolo ” Dal trabocco, la Majella e la Bella Addormentata” .

Ospite d'eccezione Anna Trimarelli, la vedova novantatreenne di Antonio Di Sabatino pluridecorato al Valore Militare che ha combattuto sia durante la prima che nel corso della seconda guerra mondiale. Subito dopo c'è stata un'esercitazione in mare, con i vari mezzi impegnati a recuperare un uomo in mare, con l'elicottero, i sommozzatori della croce rossa ed i cani della Società Italiana Cani di Salvamento.

Nel pomeriggio, nella sede del circolo del 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Pescara si è svolto un incontro, rivolto al personale in servizio ed in pensione,durante il quale, con una serie di video storici e recenti, si è ripercorso il cammino dei primi 30 anni della Guardia Costiera.

Il direttore marittimo di Pescara capitano di vascello Donato De Carolis: