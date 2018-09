Caos mense scolastiche: genitori protestano in Comune, consiglio sospeso

Consiglio comunale sospeso per ascoltare la protesta di decine di genitori per la questione mense scolastiche. La seduta infatti è stata interrotta e l'amministrazione comunale, assieme ad alcuni consiglieri d'opposizione, incontrerà una rappresentanza di genitori per informarli sugli ultimi sviluppi.

Dopo la rinuncia dell'azienda seconda classificata nel bando per l'assegnazione del servizio, ora l'amministrazione comunale ha inviato una proposta alla terza classificata ma i tempi rischiano di allungarsi anche in caso di esito positivo della trattativa, con i genitori ed i dipendenti che allo stato attuale non sanno se e quando il servizio sarà ripristinato. L'amministrazione comunale da giorni sta incontrando i dirigenti scolastici per cercare di arrivare a soluzioni alternative temporanee.