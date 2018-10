Canile Pescara, un volontario lancia la raccolta fondi su Facebook

Una raccolta fondi su Facebook, per ottenere risorse necessarie alle visite e cure veterinarie degli ospiti del canile comunale di Pescara. Un volontario della struttura, infatti, ha avviato la raccolta sul social network lanciando un appello a tutti gli utenti con l'obiettivo di arrivare almeno a 500 euro.

Attualmente la raccolta è a 178 euro. Nel post si legge:

Sapete che da anni sono volontario presso il canile comunale e siamo in emergenza continua. I soldi non sono mai abbastanza per assicurare le cure adeguate per i nostri amici a 4 zampe.

Per il mio compleanno sarei felice se voleste regalare qualche euro per aiutarci a prenderci cura di loro