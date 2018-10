Erano scappati per il temporale, due cani feriti salvati in una scarpata [FOTO]

Due cani, che si erano smarriti l'altro ieri, lunedì 29 ottobre per lo spavento e il disorientamento causato dall'ondata di maltempo, sono stati ritrovati oggi pomeriggio a Silvi.

I due animali, dei quali si erano perse le tracce, sono stati individuati oggi pomeriggio poco dopo le 15 in via Roma.

La prima ad accorgersi della presenza dei 2 quattrozampe è stata la titolare del negozio Ceramiche Recchiuti di via Roma: la donna ha notato che di fronte al negozio, sul lato opposto della strada, c'erano due esemplari di cani da caccia, razza Breton, immobili dietro a una recinzione.

Nonostante si sia avvicinata, i due animali non si sono mossi e tremavano affamati e feriti dopo essere scivolati nella scarpata a causa del forte temporale di lunedì.

La titolare del punto vendita ha così chiamato la polizia locale e una ragazza di Silvi, Sabrina Del Trappeto, amante degli animali che si mette sempre a disposizione per dare una mano in casi come questo. Giunta sul posto Sabrina ha subito allertato la Protezione Civile di Silvi e sono intervenuti il caposquadra Matteo Coviello e il volontario Pasquale Pagliara perché era molto difficile sia raggiungere le due cagnoline che tirarle fuori visto che erano al di là della recinzione e in più erano ferite.

Sul posto poi sono arrivati anche la guardia zoofila Ottavio Mennella e la veterinaria Maria Laura Borsini che ha lo studio pochi metri più avanti rispetto al luogo dove è avvenuto il ritrovamento delle due cagnoline Stella e Luna. Una volta recuperate ha messo a disposizione il proprio studio veterinario per fare il primo soccorso, mentre la polizia locale si è occupata di trovare il proprietario e invitarlo a raggiungere lo studio veterinario dove riprendere le sue due cagnoline.

Il proprietario al ritiro non ha dovuto sostenere nessuna spesa perché tutte le figure intervenute lo hanno fatto in maniera totalmente gratuita.

Il proprietario, che lunedì aveva lanciato l'allarme, stava quasi per perdere le speranze ma questo pomeriggio quando ha rivisto Stella e Luna era incredulo e non sapeva come ringraziare le cinque persone che si sono occupate di salvarle.