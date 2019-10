Donna costretta a lasciare la sua casa per una malattia, si occupava di 19 gatti e 4 cani: appello per l'adozione

Ben 19 gatti e 4 cani cercando con urgenza adozione a Pescara.

A lanciare un appello per questa vera e propria emergenza è Animalisti Volontari Pescara.

Come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook di Animalisti Volontari Pescara di questi animali si occupava, da tempo, una donna.

Ma adesso, a causa di una malattia invalidante ha dovuto lasciare il lavoro e la conseguenza è stata in non potersi più permettere l’affitto, questo ha comportato la necessità di tornare a vivere dall’anziana madre. E per gli animali non c’è più posto, almeno non per tutti, può portare con sé solo 4 gatti, i più anziani e un cane tripode, per tutti gli altri è un dramma hanno bisogno di aiuto. Entro fine mese dovranno lasciare quello che fino a oggi era il loro nido sicuro.

«Per favore», scrive sulla pagina Facebook Animalisti Volontari Pescara, «chi può offra un posticino ad almeno una di queste creature sfortunate».

Per informazioni si può telefonare al numero 3282810096.

Per tutti i dettagli su singoli gatti e cani in cerca di adozione basta cliccare QUESTO LINK della pagina Facebook di Animalisti Volontari Pescara.