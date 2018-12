Cane travolto e ucciso sulla circonvallazione, da ieri mattina nessuno lo recupera

Purtroppo è finita male la vicenda di un cane vagante che nei giorni scorsi era stato segnalato nella zona di Spoltore prima e poi sulla carreggiata sud della circonvallazione.

Dopo le numerosi segnalazioni fatte sia da normali cittadini e automobilisti che da volontari che si occupano di animali in difficoltà, nessuno è riuscito a recuperare il 4 zampe fino al tragico epilogo.

Ieri mattina infatti, lunedì 17 dicembre, il povero cane, di razza Border Collie sprovvisto dell'obbligatorio microchip previsto per legge, è stato travolto e ucciso da un veicolo in transito.

La carcassa dilaniata dell'animale, nonostante le non poche richieste di rimozione fatte alle forze dell'ordine, da ieri mattina presto giace sul ciglio della strada poco prima dell'area di servizio. Una delle volontarie che hanno seguito il caso l'ha spostato vicino al muro per evitare che venisse investito e martoriato ulteriormente.