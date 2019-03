Ritrovato un cane di piccola taglia, si cerca il proprietario

Un cane di piccola taglia, un esemplare femmina giovane, è stato ritrovato ieri, domenica 24 marzo, nella zona del centro commerciale Auchan Borgo d'Abruzzo di Cepagatti.

A recuperarlo è stata una donna, Luana, che da una circa una settimana lo vedeva aggirarsi nella zona.

La cittadina ha provato a chiedere in giro se qualcuno riconoscesse la cagnetta ma senza esito positivo. La quattrozampe, che pesa poco meno di 10 chili, purtroppo non ha il microchip obbligatorio per legge ma essendo ben tenuta si presume che abbia un proprietario.

Chi dovesse riconoscerla o fornire informazioni utili può telefonare a questo numero 3317474506 (Cristina).

Gallery