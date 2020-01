Cane scomparso da 3 giorni, appello per ritrovare Rambo [FOTO]

Si chiama Rambo ed è un cane meticcio di 9 anni che è scomparso da casa da 3 giorni, dalla mattina dello scorso 7 gennaio.

Il 4 zampe è scappato dopo aver bucato la rete del recinto della sua casa di Spoltore sulla strada provinciale Cappelle-Caprara.

Rambo è un esemplare di taglia medio-piccola che non ha il collare ma il regolare microchip obbliogatorio per legge.

Non è castrato ma socievole e si fa prendere non essendo aggressivo. È già successo in passato che bucasse la rete ma tornava dopo qualche ora, probabilmente avrà seguito qualche cane femmina in calore.

Chiunque lo dovesse vedere lo metta in sicurezza e chiami i seguenti numeri:

Emanuela Di Michele 3385735581;

Aneta Aki Kosa 3931173966.

