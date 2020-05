'Cane sciolto', il singolo di Tiziano Tour che inneggia al vaccino contro il Covid-19

Dal 15 maggio su tutti i digital store "Cane sciolto", il nuovo brano sul Covid-19 che inneggia al vaccino. È questa la risposta alla pandemia del cantautore Tiziano Tour, che in qualche modo ci invita a reagire in maniera del tutto naturale sperando, si, nella risoluzione del problema con il tanto atteso vaccino, ma anche essendo tenaci nel continuare a lottare come fatto finora.

"Andrà tutto bene, certo, ma dobbiamo continuare a resistere alla minaccia facendoci forza l'uno con l'altro e rimanendo uniti anche se costa tanto sacrificio".

Queste le parole del cantante durante un'intervista in cui ci invita all'ascolto del suo ultimo lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Quando tutto sarà finito - aggiunge - continuerò a cantare questa canzone nelle piazze e teatri delle vostre città per non dimenticare. Servirà a ricordarci che tutto questo è stato soltanto una brutta parentesi appartenente al passato".

Gallery