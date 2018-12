Cagnolino ritrovato ai Colli, si cerca il proprietario

Un cane di piccola taglia è stato ritrovato in via Di Sotto nella zona dei Colli di Pescara.

A recuperarlo sono stati alcuni volontari sollecitati dalla polizia municipale che era stata chiamata da un cittadino che ha segnalato la presenza del4 zampe.

AGGIORNAMENTO: è stata ritrovata la padrona del cagnolino.

Il cagnolino è stato dato temporaneamente in affido ma si cerca il proprietario, visto che l'animale è ben tenuto e in buono stato.

In particolare, si tratta di un esemplare maschio di pinscher sprovvisto del microchip obbligatorio per legge.

Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento del padrone può contattare Stefania Barone, admin del Gruppo Animali persi e trovati in Abruzzo, al numero di telefono 3926961595.