Ritrovato un cane nella zona di via del Santuario, si cerca il proprietario

Un cane è stato recuperato oggi, lunedì 9 settembre, a Pescara in strada Cavallaro, nella zona di via del Santuario.

L'animale è un esemplare maschio privo del microchip obbligatorio per legge e sprovvisto di collare.

Il 4 zampe è attualmente in sicurezza ma per chi lo avesse smarrito o se qualcuno dovesse riconoscerlo può telefonare a Stefania Barone-Servizio Apta (Animali persi e ritrovati Abruzzo) al numero 3926961595.