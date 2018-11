Sottrae il pitbull al canile dopo averlo abbandonato per tornare in patria

Un cane, un esemplare di pitbull, è stato posto sotto sequestro oggi, giovedì 29 novembre, dalla polizia municipale di Pescara.

La vicenda risale allo scorso anno quando il proprietario, un cittadino di nazionalità rumena, aveva abbandonato il 4 zampe per tornare in patria, ma una volta rientrato in Italia aveva sottratto l'animale dal canile.

Il pitbull scomparso l'anno passato dal canile, dove era stato ricoverato dopo l'abbandono, è stato così recuperato dal dal nucleo Ambiente con il coordinamento del maggiore Donatella Di Persio.

Questa la ricostruzione della vicenda fatta dall'assessore alla polizia municipale, Gianni Teodoro: