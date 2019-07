Il cane pastore tedesco Yuma cerca un'adozione del cuore

Si chiama Yuma, ha 6 anni ed è un cane, esemplare femmina di pastore tedesco per la quale si cerca un'adozione del cuore.

La 4 zampe ha necessità urgente di trovare una sistemazione.

Yuma si trova a Pescara ed è adottabile in tutto l'Abruzzo, è socializzata, molto dolce e abituata a stare con i bambini ed è vacccinata. Per informazioni si può contattare Stefania Barone al numero 3926961595 del gruppo Facebook Animali persi e ritrovati in Abruzzo.