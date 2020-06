Ritrovato il cane Neve, torna a casa dopo 6 mesi di ricerche

È una storia a lieto fine, per fortuna, quella del cane Neve, un esemplare femmina di pastore abruzzese che si era smarrito la notte di Capodanno a causa del fragore dei botti.

Dopo più di 6 mesi di ricerche, finalmente, lo scorso 11 giugno la cagnolona è stata ritrovata e riportata a casa.

A raccontare la storia è la pagina Facebook degli Animalisti Volontari Pescara.

La segnalazione giusta è arrivata quando è stato avvistato un pastore abruzzese nei pressi del villaggio Unidomus tra Montesilvano Colle e Pescara Colli:

«Le volontarie partono la sera stessa alle 23 sono sul posto cercano di tranquillizzarla per riuscire a leggere il chip, l'avvicinano ma senza riuscirci. Ritentano anche il 12, niente da fare, il 13 l'accompagnano con guinzaglio a piedi in un box e riescono a leggerle il chip ma anagrafe e sivra erano ancora bloccati. Fino a questa mattina (ieri per chi legge, ndr) che il sito dell'anagrafe canina Abruzzo si è sbloccato. E Neve dopo 6 mesi è a casa».