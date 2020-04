Cane sparito nella zona di Zanni, appello per trovare Maya

Si chiama Maya ed è un cane sparito sabato scorso a Pescara in via Nazionale Adriatica Nord nella zona di Zanni nei pressi della sede della Misericordia.

Il cane non indossa il collare e non è provvisto dell'obbligatorio microchip.

La 4 zampe è di colore marrone, ha le mammelle scese ed è buonissima. Chiunque la vedesse o avesse informazioni utili al suo ritrovamento può contattare il numero 3926961595, Servizio Apta Gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo".