Recuperato un cane al Villaggio Alcione, si cerca il proprietario di questo cucciolone

Un cane, un cucciolone di pochi mesi, è stato recuperato nella zona del villaggio Alcione a Pescara ieri, lunedì 27 aprile.

L'animale, un esemplare maschio molto simile a un pastore tedesco, è stato recuperato da una ragazza.

Il 4 zampe non ha il collare e i volontari sono in attesa di leggere il microchip per risalire all'eventuale proprietario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiunque abbia informazioni utili o chi dovesse riconoscerlo può contattare Stefania Barone del Gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo" al numero di telefono 3926961595.