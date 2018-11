Balù cerca casa, ecco la difficile storia di un cane salvato da morte certa

Si chiama Balù ed è un cane per il quale i volomtari chiedono un'adozione urgente, c'è infatti tempo solo fino al 20 dicembre.

Balù è stato ritrovato mentre si cercava Dana, la rottweiler scomparsa a Spoltore nelle settimane scorse.

Come racconta Aneta, la volontaria che stava cercando Dana, «mi sono imbattuta in questo abbaio triste e disperato ,pensando che era Dana ho corso per vedere con i miei occhi di cosa si trattasse, e ho visto lui triste, impaurito, sporco, è pieno di piaghe, arreso al suo destino di cane abbandonato in mezzo alle terre. E gli feci una promessa che sarei tornata a prenderlo».

E Aneta, insieme a due amiche (Sissy Peaceandlove e Lucia Trolli), è andata a prenderlo per poi portarlo da Maria Laura Borsini per sottoporre l'animale a controlli, test ed esami utili a capire quale fosse lo stato di salute. Oltre a un bel bagno rigeneratore.

Balù ha la rogna rossa non contagiosa guaribile in 3 mesi, è deperito e malnutrito e per questo motivo ha necessità di una adozione nel più breve tempo possibile.

Al momento un angelo custode, Chiara Del Viscio, si è offerta senza pensare due volte di tenere in stallo Balù che ora è sotto le sue cure.

«Ma abbiamo solo tempo fino al 20 dicembre per trovare un'adozione del cuore e ridare la dignità a Balù», spiega Aneta, «lui deve essere felice, perciò chiediamo massima condivisione, massima collaborazione, un aiuto economico perché ci sono spese da pagare, senza poi nominare medicine e tutto quello che servirà».

Balù è una cane maschio di taglia medio grande, ha quasi 2 anni e pesa 30 chili, è un bellissimo meticcio, socievolissimo anche se giustamente timido, i gatti non li calcola, gli altri cani non gli fanno nessun effetto, non è castrato ed è molto buono con le persone.

Per informazioni sull'adozione e donazioni chiamate

351 8878823 Aneta

335 7310192 Sissy

