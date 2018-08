Stop alla palude nel canale Q10: al via la bonifica

Il vicesindaco Blasioli, assieme al dirigente comunale Rossi, si è recato questa mattina in via della Bonifica dove si trova il fosso e canale q10 che scorre fra le case della zona. Da tempo il canale è colmo di materiale e vegetazione, causando la presenza di acque stagnanti.

I lavori puntano alla bonifica completa e ad un miglioramento dello scorrimento dell'acqua:

Si tratta di lavori che aiuteranno il canale a scorrere meglio e ad assolvere alla sua funzione. Non interverremo solo sul fosso che si trova in una zona piuttosto antropizzata, a seguire infatti, agiremo anche per la messa in sicurezza del canale nel tratto in cui incontra via Moscardelli, in modo da assicurare il transito in sicurezza non solo per le auto e moto, ma anche per le utenze deboli.

Si tratta di una situazione che ci vede impegnati da tempo e che abbiamo condiviso sia con i residenti presenti che con gli enti preposti agli interventi di bonifica. Sul canale q 10 siamo già intervenuti lo scorso anno e dopo questi primi interventi inizieremo a lavorare anche per l’allargamento di via Moscardelli nel tratto in cui transita sul canale, operazione che tuttavia avrà bisogno di un iter più lungo. Intanto ripristineremo igiene e decoro per i residenti che abbiamo incontrato disponibili anche ad una collaborazione economica con l’ente