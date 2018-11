Camionisti in trattoria, l'Abruzzo protagonista in tv su DMax [VIDEO]

La seconda edizione del programma "Camionisti in trattoria" in onda su DMax con chef Rubio ha fatto tappa in Abruzzo.

Il quarto episodio della serie è stato ambientato infatti nella nostra regione.

Tre le trattoria che chef Rubio ha visitato in compagnia di altrettanti camionisti: "Del Volante" di Gianluca Di Nunno a San Giovanni Teatino insieme al 29enne Andrea Del Trecco da Teramo, ristorante Magnoz in via Tibutina Valeria a Popoli, gestito dai fratelli Danilo, Fabio, Emiliano Cerasoli e con Michele Antonio Asquino detto Michelone Vida Loca da San Giovanni Teatino e con Francesco Circelli detto Bill da San Giovanni Teatino a Roseto degli Abruzzi dalla Fattoria della Nonna.

In tutte e tre le trattorie sono stati proposti alcuni dei piatti tipici abruzzesi, come gli arrosticini, ma per chef Rubio il piatto vincitore è stata la chitarra alla teramana per quale sul sito di Dmax viene anche proposta la ricetta.

Per rivedere l'intera puntata relativa all'Abruzzo basta cliccare QUI.