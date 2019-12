Cambia il conferimento rifiuti a Spoltore: dal 2020 un nuovo calendario

Nuovo calendario per il conferimento dei rifiuti a Spoltore per il 2020. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale in accordo con la Rieco, subentrata nella gestione del servizio durante il 2019. Il calendario e la programmazione sono stati completamente rivisitati: il sabato non ci sarà più la raccolta dell'indifferenziato, che verrà ritirato il giovedì.

L'assessore Di Girolamo ha spiegato i motivi di questa decisione:

Questa scelta è stata presa con l'obiettivo di razionalizzare i conferimenti, migliorare complessivamente il servizio e aumentare le quote di differenziata

Il calendario, nello specifico, prevede i lunedì plastica e metallo, martedì e sabato organico, venerdì carta e cartone, giovedì e sabato pannolini. I rifiuti non conformi al calendario non verranno ritirati. Disponibile anche l'app junker che invia una notifica quando occorre portare fuori i mastelli avendo tutte le informazioni per lo smaltimento.

Sul sito ufficiale del comune di Spoltore il calendario è già online, mentre la prossima settimana sarà distribuito in formato cartaceo con un messaggio del sindaco Di Lorito: