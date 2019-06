Donato un "calcio balilla" alla Protezione Civile di Silvi [FOTO]

Intorno alle ore 16 di oggi (sabato 22 giugno) una delegazione della Protezione Civile di Silvi, insieme al presidente Marco Pelle e al vice Matteo Coviello, si è recata nel centro Universo per il ritiro di un "calcio balilla" donato dalla stessa struttura commerciale.

Ad effettuare la consegna è stato il direttore Marco Botta, che ha ribadito quanto riportato sopra la targa, ossia che tale dono è stato offerto in segno di riconoscimento per il prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile di Silvi.

Pelle e Coviello hanno ringraziato la direzione del centro commerciale per la vicinanza all'associazione, aggiungendo che questo regalo è stato molto apprezzato da tutti e sarà utilizzato nei momenti tranquilli (di "pace", cioé quando non ci sono emergenze) per mantenere lo spirito di famiglia e amicizia all'interno del gruppo di volontari.