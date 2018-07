Calamità: la prevenzione si fa social | Una app per gestire le emergenze

Una app che permette di diffondere informazioni utili agli utenti e che consente di gestire le segnalazioni e le richieste di soccorso. Con questo processo comunicativo si potrà dialogare anche con il sistema Allarmeteo ed avere un valido strumento di prevenzione. Il progetto, finanziato con 100.000 euro, si chiama "Conoscere per Comunicare" e rientra nel bando regionale "Comunicare per Proteggere", rivolto ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Lo spirito che accomuna sei località dell'area vestina è il seguente: l'unione fa la forza. I comuni di Montesilvano, Penne, Loreto Aprutino, Farindola, Picciano e Montebello di Bertona fanno squadra in caso di emergenze e calamità. Ogni nota informativa sarà diffusa in tempo reale alla popolazione interessata, fornendo elementi conoscitivi in materia di protezione civile in varie forme.