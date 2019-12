Appello per un cagnolino trovato il giorno di Natale a Pescara - FOTO

L'appello è stato lanciato sulla pagina Facebook "Animalisti volontari Pescara", trovato il 25 dicembre in viale Benedetto Croce.

Lui è il piccolino recuperato il giorno di Natale in via B. Croce a Pescara. Neanche 7 kg di cane che vagava da solo per strada di notte....

Non aveva chip, nè medaglietta e neanche un collare... Ma sicuramente avrà avuto un proprietario.... Non sappiamo se si è perso o è stato abbandonato però sappiamo che ha bisogno dell'aiuto di tutti noi per trovare una nuova famiglia o tornare alla sua...

Vi prego... in canile fa freddo... troppo x lui...

Info +39 348 374 1954