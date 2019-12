Appello del servizio Apta gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo" per rintracciare il padrone di una cagnolina con chip probabilmente non aggiornato, ferita per un incidente e ritrovata a Santa Teresa di Spoltore, all'incrocio con Collecese.

La cagnolina non ha collare ed attualmente è ricoverata nel servizio veterinario Asl dove ha già subito un intervento chirurgico. Per segnalazioni contattare 3926961595.