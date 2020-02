Ha trovato una casa la cuccioletta di 3 mesi che era stata abbandonata a Villa Celiera

La cagnolina è stata adottata da una famiglia del posto, che ha un ampio giardino recintato e possiede già un cane femmina di 6 anni. In questo modo, le due si faranno compagnia. Come si suol dire in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene