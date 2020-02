Cuccioletta di 3 mesi cerca una famiglia, aiutiamola a trovare casa [FOTO]

Una cuccioletta di 3 mesi, futura taglia piccola, cerca una casa. La cagnolina si trova a Villa Celiera, dove è stata abbandonata, ma per ottenere una buona adozione potrà essere portata anche altrove.

Adesso, per il momento, è in sicurezza da una famiglia del posto. Sarà spulciata, sverminata, vaccinata e sterilizzata gratuitamente. Per informazioni si può telefonare a questo numero: 391/1060752.