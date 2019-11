Due cagnette recuperate sull'autostrada, si cerca il loro proprietario [FOTO]

Due esemplari di cane femmina di taglia piccola, senza chip (no collare), sono stati recuperati ieri dall'Asl di Pescara lungo il tratto abruzzese dell'autostrada A14, più precisamente nella zona tra Cappelle sul Tavo e Montesilvano. Essendo socializzate, le cagnette sono sicuramente padronali. Pertanto si cerca il loro proprietario.

Per adesso, il Servizio A.p.t.a. si è attivato in coordinamento al fine di rintracciare le informazioni in merito, dopo di che si procederà alla pubblicazione per un'eventuale adozione qualora non dovesse essere possibile individuare il padrone.

Per ogni dettaglio si può contattare Stefania Barone del gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo": il numero di telefono da chiamare è il 392/6961595.