L'appello dei cacciatori abruzzesi all'assessore regionale Imprudente: "Prorogare il calendario venatorio fino al 20 gennaio"

Prorogare il calendario venatorio almeno fino al 20 gennaio. È questa la richiesta di Italcaccia Abruzzo che, attraverso il suo presidente Verì, ha scritto all'assessore regionale Imprudente in merito alla modifica e proroga del periodo di caccia che, per beccacce e tordi, scadrà il prossimo 31 dicembre.

Un periodo che i cacciatori giudicano troppo breve e limitato considerando che quest'anno l'attività ha avuto inizio il 2 ottobre scorso. Una richiesta che avrebbe basi solide

La situazione di conservazione della beccaccia si è quindi modificata in meglio e questo è avvenuto in un periodo in cui la specie è stata oggetto di caccia in Italia, Francia, Grecia, Spagna ed altri paesi mediterranei fino a date variabili fra il 20 gennaio e il 20 febbraio, ne consegue che la caccia protratta fino a queste date non ha pregiudicato in alcun modo la conservazione della specie. E lo stesso discorso va fatto anche per il tordo bottaccio (Turdus vhilomelos)il tordo sassello (Turdus iliacus) e la Cesena (Turdus vilaris)”